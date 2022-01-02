اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 04:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير الكويت: قيادة الرئيس السيسي حكيمة ونموذج يحتذى به فى الرؤية التنموية

الأحد، 02 يناير 2022 03:15 م
سفير الكويت: قيادة الرئيس السيسي حكيمة ونموذج يحتذى به فى الرؤية التنموية الرئيس عبد الفتاح السيسى وسفير الكويت
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة".

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس، أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير "الذويخ" فى دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية.

 

ومن جانبه، أعرب سفير الكويت عن عميق تقديره لتشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة، وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون. 

 

كما عبر عن شكره للشعب المصرى صاحب الحضارة العريقة على ما لاقاه من ترحاب وكرم ضيافة، مؤكدًا أن مصر أصبح لها قيادة حكيمة، متمثلة فى الرئيس السيسى، تعد نموذجًا يحتذى به فى الرؤية التنموية والنهضة.


السيسي

الرئيس السيسي

الكويت

السفير الكويتي

امن الخليج

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة