روسيا تنفذ أول عملية سير فى الفضاء لعام 2022 فى 19 يناير الجاري

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم الأحد، أن رائدي الفضاء الروسيين أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف سينفذان أول عملية سير روسية في الفضاء لعام 2022 في 19 يناير الجاري.



وذكرت "روسكوزموس" - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن عملية السير ستسغرق 6 ساعات ونصف الساعة، وسيقوم خلالها الرائدان بمهام لدمج الوحدة العقدية "بريتشال"، التي التحمت بمحطة الفضاء الدولية في نوفمبر 2021.



وكانت مجلة "روسكي كوزموس" أو "الفضاء الروسي" قد أشارت، في وقت سابق، إلى أنه من المتوقع أن يقوم رواد الفضاء الروس بـ8 عمليات سير في الفضاء بين يناير ومايو 2022.