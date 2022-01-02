اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بإتاحة 100 ألف وحدة سكنية مفروشة

الأحد، 02 يناير 2022 01:02 م
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بإتاحة 100 ألف وحدة سكنية مفروشة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثاً. 
 
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى. 
 
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات أسبوع الصعيد، بشأن تيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثى الزواج، من خلال وحدات سكنية مفروشة يتم تأجيرها لهم بأسعار مناسبة، وهو ما يعكس الحرص الكبير من جانب القيادة السياسية على تقديم كل أوجه المساندة للشباب المقبل على الزواج. 
 
من جانبه، استعرض وزير الإسكان عناصر الدراسة التى أعدها صندوق الإسكان الاجتماعى، حول عدد الوحدات المقترحة، وأماكن توزيعها، والآليات التى سيتم من خلالها توفير التمويل لتلك الوحدات وتأثيثها، والتنسيق فى هذا الشأن مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد الجهة التى ستتولى التعاقد مع الشباب وتحصيل الإيجار الشهرى. 
 
وفى ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، ببلورة عناصر هذه الدراسة، وبحث امكانية إضافة خيار يتيح التأجير بغرض التملك فى نهاية المدة، ومراعاة أن تكون تلك الوحدات فى أماكن جاذبة، من ضمنها بعض الوحدات فى مشروع تطوير عواصم المحافظات، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.
 
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