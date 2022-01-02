رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022.
رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيدالأحد، 02 يناير 2022 01:18 م
اجتماع مجلس الوزراء
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