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رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأحد، 02 يناير 2022 01:18 م
رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022.

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