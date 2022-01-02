اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا الأسقف راجان: فقدنا خادما أمينًا

الأحد، 02 يناير 2022 03:26 م
رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا الأسقف راجان: فقدنا خادما أمينًا الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة
كتب ـ محمد الأحمدى

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نعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأسقف راجان يعقوب الذى توفى أمس. 
 
وقال رئيس الأساقفة: فقدنا خادمًا أمينًا تواجد فى ظروف صعبة في ليبيا لأجل الخدمة سنوات عديدة، إذ رُسم بعد ذلك أرشيدياكون فى منطقة جامبيلا ثم أسقفًا مساعدًا لنفس المنطقة والتى استخدمه الله فيها بشدة. 
 
وأضاف رئيس الأساقفة: نشكر الله من أجل كل الخدمات والتضحيات التي قدمها من أجل المسيح في إقليم الإسكندرية وأبروشية مصر مختتمًا: خالص التعازى لأسرته وأحبائه
 
وكان الأسقف راجان قد تمت رسامته أسقفًا مساعدًا لمنطقة جامبيلا بأثيوبيا والتى تشمل 152  كنيسة فى سبتمبر لعام 2019 وفى إبريل عام 2020 عاد إلى موطنه الهند.
 
وتقام صلاة الجنازة غدا فى كاتدرائية القديس يوحنا، بكنيسة جنوب الهند  CSI فى تمام السابعة وخمسة وأربعون دقيقة صباحًا.
 

الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

كاتدرائيه القديس يوحنا

جنوب الهند

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