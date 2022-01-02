رئيس "الشورى السعودى" يبدأ زيارة رسمية للبحرين لبحث التعاون البرلمانى

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بدأ رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأحد، وذلك على رأس وفد من مجلس الشورى، تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، أنه كان في استقبال رئيس مجلس الشورى السعودي لدى وصوله، رئيسة مجلس النواب البحريني، ورئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين علي بن صالح الصالح.



وسيجري رئيس مجلس الشورى السعودي - خلال الزيارة - مباحثات رسمية غداً، مع رئيسة مجلس النواب البحريني؛ تتناول بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدائم على المستوى البرلماني بين المجلسين، وتبادل الخبرات البرلمانية وتفعيل دور لجنتي الأخوة البرلمانية المشتركة.



كما سيلتقي المسؤول السعودي، برئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين لبحث روابط التعاون البرلماني المشترك بين مجلسي الشورى السعودي والبحريني، بما يدفع ويعزز أوجه التعاون الثنائي والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.