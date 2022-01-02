رئيس الحكومة الجزائرية: تسريع رقمنة قطاع المالية لتحسين جودة الخدمة

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أكد رئيس الحكومة الجزائرية وزير المالية أيمن عبد الرحمن، ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية خاصة إدارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بهدف تحسين جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين وللمتعاملين الاقتصاديين.



وشدد عبد الرحمن- في بيان نقلته الحكومة الجزائرية اليوم الأحد على أهمية ضمان استمرارية مسار الإصلاح في مجال الموازنة، والسعي إلى ترشيد الإنفاق العام، وإضفاء الشفافية في مجال الأموال العامة.



كما أوضح رئيس الوزراء الجزائري أن عملية إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، التي تم استكمالها مؤخرا، تتزامن مع تطبيق البرامج الإصلاحية المباشرة، بما يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة.



في السياق ذاته، ثمن رئيس الحكومة الجزائرية على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة في كافة المجالات، لا سيما عقب استكمال إصلاح المنظومة الضريبية.