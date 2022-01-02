دفاع ضحايا حادث زايد يكشفون سبب رفض المحكمة نقل كريم الهوارى لمستشفى خارجى

كتب أحمد الجعفرى

قال دفاع المدعين بالحق المدني، وهم أسر ضحايا حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه كريم الهوارى بالقتل الخطأ، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات القانونية، أنهم ادعوا مدنيًا بمبلغ مليون جنيه وواحد، عن كل ضحية، وهو ما يعنى أن مبلغ الادعاء المدني 4 ملايين و4 جنيهات، وأنهم ادعوا مدنيًا حتى يكون لهم حق حضور الجلسات.

وتابع فريق الدفاع في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة رفضت طلب دفاع المتهم بنقله لمستشفى خارج سجن طرة، مؤكدًا أن المتهم أجرى كافة العمليات الجراحية اللازمة عقب الحادث، ووجوده داخل مستشفى السجن بهدف متابعة حالته الصحية، وأنه كان متوقعا حضوره على ترولي في أولى جلسات محاكمته.

وكان كريم الهوارى المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد حضر أولى جلسات محاكمته أمس السبت، وتم تأجيل القضية لجلسة 5 فبراير القادم؛ للاطلاع وسداد رسم الدعوى المدنية.

وبدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، وسماع المحكمة لطلبات الدفاع والتى من بينها، طلب نقل المتهم لمستشفى خاص بسبب حالته الصحية، ودخل أسر الضحايا فى حالة انهيار بسبب طلب دفاع المتهم نقله لمستشفى خاص، وهو ما دفع هيئة المحكمة لإخراجهم خارج الجلسة.