"دعم وتطوير اللغة الفرنسية" برنامج لمعلمى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم برنامج تعليم الفيوم "دعم وتطوير اللغة الفرنسية" على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى.

وتم تفعيل البرنامج التدريبى بمقار الإدارات التعليمية، وذلك تيسيرًا على معلمى اللغة الفرنسية من أجل تنمية وتطوير ممارسة اللغة الفرنسية بسهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد، كما تم تفعيل برنامج الزووم أثناء فعاليات البرنامج التدريبى داخل القاعات التدريبية.

وقال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إن الهدف العام للبرنامج تطوير وتحسين مهارة اللغة الفرنسية لدى المعلمي، وتدريب المعلمين على مهارة الكتابة، الشفوى، واستخدام التطبيقات الرقمية فى مجال المادة والتقويم.

جدير بالذكر أن المشرف على البرنامج عمرو الجندى موجة عام اللغة الفرنسية بالمديرية، و منى يوسف موجة أول اللغة الفرنسية بالمديرية ، وفريق العمل بتوجيه اللغة الفرنسية.