خبيرة أمريكية: أوميكرون سيغير نمط الحياة مع بدء العام الجديد

وقالت الدكتورة ميجان راني أستاذة طب الطوارئ بكلية الصحة العامة في جامعة براون الأمريكية إن: " متحور أوميكرون صار موجودا في كل مكان ، وما يقلقني خلال الشهر المقبل أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الإغلاق ليس بسبب سياسات تتخذ على مستوى الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات، وإنما بسبب أن العديد من الأمريكيين صاروا مرضى".

ونوهت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة كسرت الأرقام القياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا 4 مرات على الأقل خلال هذا الأسبوع، حيث وصلت إلى 386 ألف إصابة يومية الجمعة الماضية حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تسجل أعداد الإصابات.