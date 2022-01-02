حياة كريمة.. الدولة تفي بوعودها في مشروعات تحسين خدمات الصرف الصحى بأسوان

أسوان – صلاح المسن

ساهمت مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مجال مشروعات تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين بأسوان.

ففي مركز إدفو شمال محافظة أسوان يجري العمل علي قدم وساق لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان حيث جاري اللإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بكوم الأمير، بجانب عمليات الحزم المختلفة بمركز ادفومنها حزمة مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي القائمة وتشمل ٤ قرى.

ويجري العمل بمشروع إنشاء محطة المعالجة للصرف الصحى بقرية الصعايدة بحرى ، بجانب توصيل خطوط وشبكات الإنحدار بنفس المشروع بطول 2560 متر من إجمالى 5500 متر.

ومن المشروعات مشروع محطة المعالجة الثلاثية بالكلح شرق بمركز ادفو شمال محافظة أسوان، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الخرسانية بالمحطة 85 % ،وجارى العمل في خط الطرد بطول 4 كيلو متر، فيما تم الإنتهاء من محطة الرفع بنجع الشهيد على إسماعيل بالكيال .

وكذلك محطة المعالجة بطاقة 13.5 م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحى بالرمادى بحرى بتكلفة إجمالية 488 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ عام 20 % ويضم المشروع شبكات إنحدار بإجمالى 47.1 كم ، و 5 محطات رفع رئيسية وفرعية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد والسيب ليخدم المشروع قرى الرمادى بحرى وقبلى.

وبمركز كوم أمبو، جاري العمل بقرية إقليت في انشاء محطة رفع صرف صحي فطيره بحري وخط الطرد و انشاء الحوض الأول من أحواض محطة المعالجة للصرف الصحى بأبويرضمن أعمال مشروع الصرف الصحي باقليت الذي يأتي في صدارة مشروعات الصرف الصحي في قري كوم امبو ويعد أعلي نسب تنفيذ لمشروعات الصرف الصحي وكذلك محطه رفع الصرف الصحي بالعدوة، وبدء أعمال حفر موقع محطه رفع صرف صحي الرغامه البلد.

كما يجري تنفيذ أعمال تنفيذ الصرف الصحى بقرية سبعة قبلى وباقي قري مركز كوم امبو وفي قرية فارس والتي تضم 9 نجوع وتابع ، وتخدم نحو 14 ألف نسمة ، و الأعمال الجارية تشمل مشروع الصرف الصحى والذى شهد تنفيذ 16 كيلو متر من أعمال الشبكات من إجمالي 44 كيلو متر مستهدفه ، فيما جارى العمل فى مشروع إنشاء محطة المعالجة.

وفي مركز نصر النوبة، تجري أعمال الشبكات لمشروع الصرف الصحى بقريتى قسطل وتوماس وعافية حيث تم تنفيذ 8 كيلو متر من إجمالي 20 كيلو متر

، وتتواصل مشروعات حياه كريمة بقرى بلانه بعدة مواقع منها محطة رفع دار السلام للصرف الصحى.

كما يجري تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالعلاقى بطاقة 11 ألف م3 / يومياً وتضم 4 مضخات وذلك ضمن مشروع متكامل لتوصيل الصرف الصحي ل 8 قري بمركز نصر النوبة وبتكلفة 273 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 82 % ، ويأتى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالعلاقي في إطار مشروعات تحيا مص.

وفي مركز أسوان بدأ العمل في مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية ضمن مشروع متكامل لإدخال خدمة الصرف الصحى لقرى ونجوع أبو الريش والأعقاب ويعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدراج قرى مركز أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان ناحية أبو الريش قبلى من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحى، بجانب 6 محطات للرفع وشبكات الانحدار والطرد بتكلفة تقديرية 225 مليون جنيه.