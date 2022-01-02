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جنايات شبرا تقضى بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل لإتجاره فى الهيروين بقليوب

الأحد، 02 يناير 2022 12:20 م
جنايات شبرا تقضى بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل لإتجاره فى الهيروين بقليوب محكمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد رفعت النجار، وراغب محمد رفاعي، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل، لإتجاره بمخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8104 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2555 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "م ر م"، 21 سنة، عامل، دائرة قسم شرطة قليوب، أحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، بقصد الإتجار، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، بدائرة قسم شرطة قليوب، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والذى ورد تقريره يؤكد أنه لمخدر الهيروين، وأحالت القضية للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.


اخبار القليوبية

جنايات شبرا الخيمة

الإتجار بالمخدرات

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السجن المشدد

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