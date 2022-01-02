جامعة طنطا: استراتيجية متكاملة لتنمية مهارات القيادة بدورة "إعداد القادة الأكاديميين"

القى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم، محاضرة بعنوان: "مهارات القيادة والاستراتيجية الإدارية نحو جامعة ذكية مستدامة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من دورات البرنامج التدريبى الموحد "إعداد القادة الأكاديميين"، بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال المحاضرة، أن مقومات النجاح للقائد تشمل إرادة التغيير، البدء من حيث انتهى الآخرون، ترجمة الأهداف إلى خطة تنفيذية، فريق العمل ونظرية الـ5%، بإلاضافة إلى الاستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن موضوعات الدورة تدور حول موضوعات إدارة الأزمات، والمخاطر والتخطيط الاستراتيجى، والأداء المؤسسى فى قطاعات الدراسات العليا والبحوث، وشؤون الطلاب، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والجوانب المالية والقانونية فى الإدارة الأكاديمية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعليم عن بعد وإكسابهم الاتجاه الإيجابى ‏نحو مهارات القيادة والإدارة اللازمة ‏لقيادة المؤسسات الأكاديمية المختلفة، ‏لافتًا إلى أن الدورة تستهدف أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث المرشحين للمراكز القيادية.

وأشارت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتدريب المستدام بجامعة طنطا، إلى أن الدورة يشارك فيها 43 متدرب من المرشحين للمناصب الإدارية المختلفة بجامعة طنطا، بإجمالى 15 ساعة تدريبية خلال الفترة من 2-4 يناير الجارى.

وأضافت "علم الدين" أن قائمة المحاضرين تضم نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا وهم : الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة، والدكتورة نهلة العشماوى عميد كلية الصيدلة، والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتور سمير رياض هلال، والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم باعمال عميد كلية الحقوق، والدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتدريب المستدام بجامعة طنطا.