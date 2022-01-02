تويتر يحجب حساب نائبة جمهورية فى الكونجرس الأمريكى بعد نشر معلومات مضللة

كتب محمد جمال

حجب موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الحساب الشخصي لعضو الكونغرس الأمريكى عن الحزب الجمهورى مارجورى تايلور جرين، نشرت معلومات مضللة حول فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال الموقع: "لقد حظرنا حساب جرين على موقعنا بشكل دائم بسبب الانتهاكات المتكررة لسياسة التضليل الخاصة بكورونا".

وعلق "تويتر" في السابق حسابها لنشرها معلومات مضللة عن فيروس كورونا واللقاحات ضده، واصفا عددا من المواد التي نشرتها بأنها "مضللة".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه "لا زال بإمكان جرين الوصول إلى حسابها الرسمي الخاص بالكونغرس والكتابة من خلاله".

اشتهرت مارجورى تايلور جرين بترويجها لنظريات المؤامرة ومساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث قدمت مواد لعزل الرئيس إلى مجلس النواب بتهم "الفساد"، و"إساءة استخدام سلطته بالسماح لابنه هانتر بسحب الأموال من روسيا والصين عدوي الولايات المتحدة".