اليوم السابع
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توفيت أثناء عودتها من العمل.. صحة قنا تنظم حفل تأبين لشهيدة التمريض

الأحد، 02 يناير 2022 05:37 م
توفيت أثناء عودتها من العمل.. صحة قنا تنظم حفل تأبين لشهيدة التمريض صحة قنا تقيم حفل تأبين لمشرفة تمريض
صابر سعيد

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نظم مستشفى فرشوط المركزي  شمالي محافظة قنا،  اليوم الأحد، برئاسة الدكتور ضياء الدين محمد، مدير المستشفى ، حفل تأبين لشهيدة التمريض  بعد وفاتها في حادث قطار  أثناء عودتها من تأدية عملها بالمرور على مستشفى حميات نجع حمادي.

 

وكانت مشرفة تمريض، قد لقيت مصرعها، الاثنين الماضي،  بعد أن دهسها قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي، أثناء عودتها من تأدية عملها.

 

حضر حفل التأبين، الدكتور محمود عبد الهادي،  مدير المكتب الفني بمديرية الصحة بقنا، والدكتور مصطفى أبو سنان، مدير الإدارة الصحية بفرشوط، تحت إشراف الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا،  وعدد كبير من الممرضات، وقيادات شعبية، وأثنى الحضور على حسن أخلاق المتوفية،  حيث أنها كانت تجد في عملها، وتحترم الجميع، وتوفيت أثناء تأدية عملها.



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