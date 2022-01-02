توزيع 4 آلاف علبة «بليلة» بالمجان على أهالى بيلا بكفر الشيخ.. صور

وزّع عدد من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، 4 آلاف علبة بليلة بالمجان، على أهالى بيلا، ضمن مُبادرة انطلقت مُنذ الأسبوع الماضى، لتوزيع وجبات شوربة العدس والبليلة، وحمص الشام على المواطنين، لتدفئتهم فى ظل موجة البرد الشديدة، التى تمُر بها مصر.



وقال الدكتور محمود عثمان، أحد المُشاركين فى المُبادرة ، تم توزيع 4 آلاف علبة بليلة على المواطنين بمدينة بيلا، بالمطبخ الخيرى المُقام بجوار مسجد المرسى ببيلا، بعد أن قام بعض مُحبى الخير بشراء مُستلزمات البليلة كصدقة جارية على أرواح موتاهم.



وأوضح عثمان، أن عدد من الشباب المُتطوعين المُشاركين فى المُبادرة بدأوا تجهيز وجبات البليلة الساخنة بالتعاون مع أحد الطهاة المُحترفين، وتم وضعها فى علب بلاستيكية مُجهزة، وتوزيعها على المواطنين المُترددين على شارعى الجمهورية والثورة، اللذين يعدّان أحد أهم شوارع مدينة بيلا.



وأضاف عثمان، أنه قد تم اختيار وجبة البليلة باعتبارها من الأطباق الحلوة التى يُفضلها البعض خاصةً فى فصل الشتاء، وذلك لفوائدها المُتعددة، حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يُساعد فى الحماية من الإصابة بالفيروسات، كما أنها تعمل على تدفئة الجسم فى ظل الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، لافتاً أن وجبة البليلة، تتكون من القمح، والسكر، واللبن، وجوز الهند، والفانيليا.





وأضاف عثمان، أن المُبادرة حظيت بدعم كبير من الأهالى فى مدينة بيلا مُنذ اليوم الأول للمُبادرة، وما زال هناك إقبال مُتزايد من الأهالى على المُبادرة، مُنوهاً أن هناك العديد من الأشخاص الذين يمدونهم بكافة المكونات والأدوات التى يستخدموها فى طهى المأكولات والمشروبات الخاصة بالمُبادرة، كنوع من أنواع المُساعدة أو الصدقة الجارية.



