اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 02:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تنمية مهارات التعامل مع برنامج إدارة القضايا في النيابة الإدارية

الأحد، 02 يناير 2022 01:55 م
تنمية مهارات التعامل مع برنامج إدارة القضايا في النيابة الإدارية النيابة الإدارية-أرشيفية
كتب: عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق اليوم الأحد أولى فعاليات سلسلة من الدورات التدريبية التخصصية، حول “تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي وكيفية التعامل مع برنامج إدارة القضايا”، والتي تنظمها إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير الإدارة، بالاشتراك مع كلٍ من قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندسة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.
 
 ويشارك في أولى الدورات التدريبية المنعقدة خلال شهر يناير - التي يحاضر فيها نخبة من المحاضرين المتخصصين - مايقارب من (١٢٠) من المستشارين، و (١٨٠) من العاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية، كما جرى تجهيز قاعات تدريب الأعضاء بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة بأحدث الوسائل الفنية والتقنية اللازمة.
 
ومن الجدير بالذكر أن تلك السلسلة من الدورات التدريبية تستهدف - ولأول مرة - عددًا غير مسبوق من المتدربين، إذ من المقرر أن يشارك فيها ما يقرب من (١٠٠٠) من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية و موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، على أن يستمر البرنامج التدريبي لعدة أسابيع متتالية ليشارك فيها المتدربين تباعًا حرصًا على عدم تأثر العمل القضائي بالنيابة الإدارية وتحقيقًا لضوابط التباعد الاجتماعي.
 
تأتي تلك الدورات التدريبية تمهيًدا لقرب الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار النيابات الإدارية بمجمع نيابات القاهرة الجديدة ، على أن يتم تعميمها على كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية و موظفي الجهاز الإداري بها.  
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإنفاذًا للاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، تحقيقًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر "٢٠ / ٣٠".

النيابة الإدارية

الحاسب الآلي

التحول الرقمي بالنيابة الإدارية

إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية

أخبار الحوادث

أخبار المحاكم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة الإدارية تضرب بيد من حديد على الفاسدين.. إحالة 3 مسئولين بصحة المنيا للمحاكمة التأديبية لتورطهم فى إلقاء لقاح كورونا بترعة ببنى مزار.. مجازاة رؤساء إدارات الشئون الميكانيكية غرب سيناء لارتكابهم مخالفات

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 08:00 م

إحالة 250 موظفا للنيابة الإدارية و84 للعامة وإلغاء تكليف 10رؤساء مدن وأحياء بالغربية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:38 م

قبل غلق باب التقديم.. اعرف مواعيد سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:06 م

قبل غلق التقديم.. كيفية تسجيل التعيين إلكترونيا لوظيفة معاون نيابة إدارية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:53 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة