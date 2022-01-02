تنمية مهارات التعامل مع برنامج إدارة القضايا في النيابة الإدارية

كتب: عبد الله محمود

تنطلق اليوم الأحد أولى فعاليات سلسلة من الدورات التدريبية التخصصية، حول “تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي وكيفية التعامل مع برنامج إدارة القضايا”، والتي تنظمها إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير الإدارة، بالاشتراك مع كلٍ من قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندسة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.

ويشارك في أولى الدورات التدريبية المنعقدة خلال شهر يناير - التي يحاضر فيها نخبة من المحاضرين المتخصصين - مايقارب من (١٢٠) من المستشارين، و (١٨٠) من العاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية، كما جرى تجهيز قاعات تدريب الأعضاء بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة بأحدث الوسائل الفنية والتقنية اللازمة.

ومن الجدير بالذكر أن تلك السلسلة من الدورات التدريبية تستهدف - ولأول مرة - عددًا غير مسبوق من المتدربين، إذ من المقرر أن يشارك فيها ما يقرب من (١٠٠٠) من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية و موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، على أن يستمر البرنامج التدريبي لعدة أسابيع متتالية ليشارك فيها المتدربين تباعًا حرصًا على عدم تأثر العمل القضائي بالنيابة الإدارية وتحقيقًا لضوابط التباعد الاجتماعي.

تأتي تلك الدورات التدريبية تمهيًدا لقرب الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار النيابات الإدارية بمجمع نيابات القاهرة الجديدة ، على أن يتم تعميمها على كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية و موظفي الجهاز الإداري بها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإنفاذًا للاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، تحقيقًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر "٢٠ / ٣٠".