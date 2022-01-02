تغييرات في مديري المستشفيات ببني سويف.. تعرف على التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عدد من التغييرات في مديري المستشفيات، من أجل ضخ دماء جديدة والدفع بالعناصر الشابة لتطوير المنظومة الصحية في المحافظة.

وشملت التغييرات تعيين الدكتور عمر محمد محمود عبد الوهاب الخواجة مدير مستشفى سمسطا السابق، مديرا لمستشفى الصدر، وتعيين الدكتور ياسر محمود عبد المجيد عبد الغني مديرًا لمستشفى سمسطا المركزي، وتعيين الدكتور جون جمال حنا عياد مديرًا لمستشفى الفشن المركزي كما شملت التغييرات تعيين الدكتور طارق عباس أبو النور مديرًا للرعاية الأساسية بمديرية الصحة، والدكتور مصطفى سمير محمد أحمد مديرًا للمعامل بمديرية الصحة، والدكتورة سلوى أحمد خليل جودة مديرًا للادارة الصحية فى ببا.