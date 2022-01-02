تدشين مدرسة "مشكاة نور" الحديثة للغات أول مدرسة ناشيونال فى مصر للعشوائيات

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، تدشين مدرسة "مشكاة نور" الحديثة للغات أول مدرسة ناشيونال فى مصر فى دليل العشوائيات بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور، للرقي بأطفال المناطق الأكثر احتياجا للوصول لمستوي "الحياة الكريمة" من خلال تنفيذ برنامج مدرسة الاخلاق، جاء ذلك خلال بيان لمحافظة بورسعيد اليوم الأحد.

وعقدت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير بالتعاون مع محافظة بورسعيد مؤتمرا موسعا، بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير، وجمع كبير من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والشخصيات العامة.

وتضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلي يضم جميع مشروعات المؤسسة التي تم تنفيذها من خلال برنامج "كشك أخلاق" والبرامج المتفرعة التي تهدف للارتقاء بالعنصر البشري (البوصلة، برنامج شطارة، مدرسة الأخلاق، بيوت مستورة، تكية مشكاة) على أرض الواقع بجميع محافظات الجمهورية، وآراء المواطنين على أرض الواقع بمشروعات المؤسسة، ومشروعات "حياة كريمة" بجنوب الصعيد مشروع الدولة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقام فريق كورال مؤسسه مشكاه نور من الاطفال الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من خلال مشروع كشك اخلاق وبالتحديد "مدرسة الأخلاق" بالغناء وتقديم عرض فني متميز أثنى عليه الحضور.

وكرمت الدكتورة نور الهدي، شركاء نجاح مؤسسه مشكاه نور في تطوير المناطق الأكثر احتياجا للوصول للحياة الكريمة لأهالي هذه المناطق.

وأعلنت الدكتورة نور الهدى الجّمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، عن المشروعات الجديدة التي ستقوم بتنفيذها مؤسسة مشكاة نور في الفترة القادمة بجميع محافظات الجمهورية.

ويعد مشروع كشك أخلاق بشهادة الوزراء المعنيين هو طفرة في تحقيق التنمية المستدامة وهو أيضا يعمل تحت مظلة حياة كريمة في تطوير 90 قرية في محافظات الصعيد فضلا عن أسيوط والفيوم وغيرها.

يذكر أن المؤسسة في بورسعيد فرع من 6 فروع على مستوى الجمهورية حيث تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ورئيسها الشرفي والمشرف العام عليها هو الدكتور أحمد عمر هاشم ورئيس مجلس الأمناء الدكتور نور الهدى الجمال.

وخلال كلمته، أشاد اللواء عادل الغضبان بالمشاركة الاجتماعية لمؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، بقيادة الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مؤكدا أن ما تقدمه مؤسسة مشكاة نور هو نموذج رائع خاصة لما تقوم به من تعديل السلوك في المجتمع، لافتا أن المؤسسة ساهمت فى تطوير المناطق الأكثر احتياجا ومنها مساكن اللبانة والأمل وفاطمة الزهراء بحي الضواحي، بالإضافة لأعمال تطوير منطقة الأمل داخل مدينة بور فؤاد بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة، وأكد المحافظ أن التغيير ليس تغيير في المباني فقط ولكن تحسين جودة الحياة والمؤسسة نجحت في تجميل واجهة بورسعيد والتي تشمل القمة والقاعدة والعمل من أجل الفئات الأقل حظا من التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، فى بيان له اليوم،أن مؤسسة مشكاة نور دخلت الي مناطق من أكثر المناطق احتياجا في المحافظة ونجحت في تحقيق طفرة كبيرة في سلوك المواطنين، مضيفا أن بورسعيد أصبحت أول المحافظات التى أعلنت خلوها من العشوائيات ونتيجة لانتقال قاطنى العشوائيات لمناطق سكنية جديدة قمنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة مشكاة نور الخيرية للعمل على تغيبر سلوكيات المواطنين والارتقاء بها وتنميط سلوكيات المواطنين للقضاء على السلوك العشوائى، لافتا أن العمل مستمر فى تطوير العديد من المناطق داخل أحياء بورسعيد، للارتقاء بحياة المواطنين وتماشيا مع الطفرة الملموسة فى مختلف المجالات.