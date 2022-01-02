اليوم السابع
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تداول 770 طن بضائع و261 شاحنة و636 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 02 يناير 2022 12:45 م
تداول 770 طن بضائع و261 شاحنة و636 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ـ أرشيفية
كتب ـ رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 770 طن بضائع عامة ومتنوعة و261 شاحنة و636 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 498 طن بضائع عامة و236 شاحنة و12 ملاكي وتصدير 28000 طن فوسفات .

كما سجلت حركة الواردات 272 طن بضائع عامة و25 شاحنة و 624 ملاكي   ويتواجد 11  سفن علي ارصفة الموانئ، حيث غادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن بحمولة 111 شاحنة و4 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 85 شاحنة و7 ملاكي والسفينة AG VALOR  بحمولة 28000 طن فوسفات متجهة إلي الهند. 

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، وغادرت السفينة سيناء، حيث تم استقبال 25 شاحنة بحمولة 272 طن و1 ملاكي وتصدير 40 شاحنة بحمولة 498 طنا و 1 ملاكي .

كما استقبل ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس قادمة من جدة بحمولة 500 سيارة و1 حفار و5 لودر والسفينة GUBAL TRADER بحمولة 123 سيارة.

 

 


ميناء السويس

ميناء نويبع

موانى البحر الأحمر

حركة السفن

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