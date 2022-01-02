تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات نشوب حريق بشقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن إصابات، ونتج عنه بعض الخسائر في الأثاث المنزلي.

وتم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الشقة، وإعداد تقرير لتحديد سبب الحريق، والتأكد من كون ماس كهرباي أدى إلى اندلاع الحريق من عدمه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق الذي اشتعل بشقة سكنية دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، بعد أن أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وباشرت النيابة التحقيق.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.