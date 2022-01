تحديث تطبيق My NTRA للتعرف على أرقام الخطوط المسجلة بأسماء العملاء

كتبت هبة السيد

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تحديث تطبيقه التفاعلي My NTRA لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، وذلك بعد أن قام الجهاز بإضافة خدمات جديده لتحسين تجربة المستخدمين وتيسير حصولهم على الخدمات من خلال استخدام الهاتف المحمول، ويأتي هذا التحديث نتاج لما رصده الجهاز من آراء وشكاوى واحتياجات المستخدمين بعد إطلاق الإصدار الأول للتطبيق في الربع الأخير لعام 2021.

واحتوى إصدار 2022 من تطبيق MyNTRA على العديد من المميزات والخدمات التفاعلية الجديدة، ويأتي على رأسها إضافة خاصية التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات من خلال خدمة أرقامي وهي الخدمة التي يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري باستخدام الرقم القومي، ومن ثم التعامل على تلك الأرقام بشكل واضح من خلال منافذ البيع للمشغل الخاص بالمستخدم.

كما أتاح الجهاز خدمة خريطة منافذ البيع وهي خريطة تفاعلية يمكن من خلالها التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصري، وقام أيضًا بتطوير خدمة خريطة الجودة للمشغلين لتيسر استخدامها، وذلك من خلال إظهار ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة، وإضافة خدمة الاتصال المباشر بالكود المجاني الموحد للاستعلام أو الغاء الخدمات الترفيهية، وذلك تماشيًا مع شكاوى المستخدمين التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من احتساب مبالغ إضافية على الباقات الشهرية، وخدمة تطبيقات المشغلين والتي يمكن من خلالها التحميل المباشر لتطبيقات المحمول للمشغلين الأربعة بالسوق المصري (Ana Vodafone – My Orange – My Etisalat – My WE).

وعلى صعيد آخر تضمن إصدار 2022 عددًا من القوائم الإحصائية والمعلوماتية الجديدة مثل قائمة (الوعي السيبراني) والتي تتضمن معلومات توعوية عن أساسيات الأمن السيبراني وطرق حماية الأجهزة والتطبيقات المختلفة من الهجمات والفيروسات، وقائمة (إحصائيات السوق) والتي تتضمن مؤشرات تفصيلية عن طرفي سوق الاتصالات المصري "المستخدمين والشركات".

قال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز على متابعة دائمة لآراء مستخدمي خدمات الاتصالات وشكواهم واحتياجاتهم، وهو المصدر الأساسي الذي يمكِّنا من تطوير وتحديث تطبيق My NTRA ليصبح بمثابة أداة فعالة تضمن الحفاظ على حقوق المستخدمين وتمدهم بكافة المعلومات الخاصة بالخدمات وتقديم ما يلزم من معلومات لتعزيز قرار اختيار مشغل الخدمة الأفضل لهم، كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أن إطلاق الإصدار الجديد لتطبيق My NTRA يأتي في إطار حرص الجهاز على تيسير طرق الحصول على خدمات الاتصالات وتعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق الإصدار الأول لتطبيق My NTRA في نهاية الربع الرابع لعام 2021 والذي يعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي، وقد تصدر التطبيق آنذاك قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا بمتجري App Store و Play Store، حيث وصل عدد مرات تحميل التطبيق إلى أكثر من نصف مليون عملية تحميل في الشهر الأول من إطلاقه.