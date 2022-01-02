اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 08:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد وتركيب أغطية وشنايش لغرف صرف مياه الأمطار بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 02 يناير 2022 08:02 م
تجديد وتركيب أغطية وشنايش لغرف صرف مياه الأمطار بالإسماعيلية.. صور المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إنه تم تغيير وتركيب 150 غطاء وشنايش، لغرف صرف مياه الأمطار لعدد من شوارع المحافظة، وذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة.

وأضاف "الشيمي"، أن مديرية الطرق قامت بإنشاء عدد من الغرف وخطوط لصرف مياه الأمطار بأماكن الأزمات والتى تحوى تجمعات كثيفة لمياه الأمطار وذلك لاستيعاب أكثر للمياه.

وأهاب محافظ الإسماعيلية المواطنين توخى الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية أثناء فترة هطول الأمطار بالإضافة لتجنب الوقوف بالقرب من العمارات والأشجار والشبابيك أثناء هبوب الرياح والعواصف وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

ووجه "بشارة" الشكر لرجال الوحدات المحلية بالمحافظة نظرًا لما قدموه من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وفى ظل الظروف القاسية للطقس البارد، وطالبهم بمواصلة المزيد من الأعمال، وذلك لمتابعة السيولة المرورية للشارع الإسماعيلي.

تغيير وتركيب 150 غطاء وشنايش (1)
تغيير وتركيب 150 غطاء وشنايش

 

تغيير وتركيب 150 غطاء وشنايش (2)
تغيير وتركيب غطاء وشنايش فى شوارع الإسماعيلية
 
تغيير وتركيب 150 غطاء وشنايش (3)
تغيير وتركيب غطاء وشنايش

 

تغيير وتركيب 150 غطاء وشنايش (4)
 
تغيير وتركيب 150 غطاء وشنايش

 


حاله الطقس

طقس الاسماعيليه

الامطار

الصرف الصحى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة