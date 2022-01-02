تجديد وتركيب أغطية وشنايش لغرف صرف مياه الأمطار بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إنه تم تغيير وتركيب 150 غطاء وشنايش، لغرف صرف مياه الأمطار لعدد من شوارع المحافظة، وذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة.

وأضاف "الشيمي"، أن مديرية الطرق قامت بإنشاء عدد من الغرف وخطوط لصرف مياه الأمطار بأماكن الأزمات والتى تحوى تجمعات كثيفة لمياه الأمطار وذلك لاستيعاب أكثر للمياه.

وأهاب محافظ الإسماعيلية المواطنين توخى الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية أثناء فترة هطول الأمطار بالإضافة لتجنب الوقوف بالقرب من العمارات والأشجار والشبابيك أثناء هبوب الرياح والعواصف وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

ووجه "بشارة" الشكر لرجال الوحدات المحلية بالمحافظة نظرًا لما قدموه من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وفى ظل الظروف القاسية للطقس البارد، وطالبهم بمواصلة المزيد من الأعمال، وذلك لمتابعة السيولة المرورية للشارع الإسماعيلي.

تغيير وتركيب 150 غطاء وشنايش

تغيير وتركيب غطاء وشنايش فى شوارع الإسماعيلية

تغيير وتركيب غطاء وشنايش





تغيير وتركيب 150 غطاء وشنايش