اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 01:23 م
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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالإسكندرية

الأحد، 02 يناير 2022 01:15 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالإسكندرية سرقة مسكن- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب 8 وقائع سرقات مساكن باستخدام المفتاح المصطنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأبواب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة سيدى جابر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة قسمى شرطة سيدى جابر والعطارين، كما أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سيئ النية عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، أمكن ضبطه، كما أرشدوا عن سيارة أجرة تاكسى ودراجة نارية المستخدمين فـى نقل المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 

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