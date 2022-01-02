بولندا تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى وتتعهد بدعم التعاون بين الدول الأعضاء

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تولت بولندا السبت الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والتي تتخذ من فيينا مقرا لها، وتضم 57 دولة عضو و11 دولة من شركاء أسيا والبحر المتوسط .

وقال وزير خارجية بولندا زبيجنيو راو - في تصريح - إن بلاده ستركز، خلال فترة رئاستها للمنظمة الأوروبية على مدار العام الجديد، على إحراز تقدم نحو حل سلمي للنزاعات في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بما يتماشى مع مبادئ والتزامات المنظمة .

وأوضح راو أن بولندا ستسعى - خلال بولندا رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2022 - إلى مواصلة الجهود لإعادة بناء الثقة، وكذلك العمل كوسيط نزيه بين الدول الأعضاء.

وأضاف أن بولندا ستركز - كذلك - على دعم صيغ وعمليات حل النزاعات في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وسيتم منح اهتمام خاص لتعزيز المساعدة الشاملة للسكان المتضررين من النزاعات".

وشدد على حماية المبادئ والالتزامات الأساسية للمنظمة المنصوص عليها في وثيقة هلسنكي النهائية والوثائق اللاحقة، مشيرا إلى أن الحوار الحقيقي بين الدول الأعضاء يجب أن يقوم على مبادئ القانون الدولي والالتزام القوي بآليات المنظمة .

ولفت الوزير إلى أن الرئاسة البولندية للمنظمة ستركز أيضًا على التعاون الاقتصادي، معتبرا أن هذا أمر أساسي في السعي لتحقيق السلام والأمن، إضافة إلى مواجهة تحديات جائحة كورونا .

ومن المقرر أن يفتتح الوزير راو الرئاسة رسميًا ويحدد أولويات بولندا في خطاب إلى المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا في 13 يناير الجاري.