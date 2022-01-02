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بعد الأمطار الغزيرة وتعطيل الدراسة الشمس تسطع على مطروح.. لايف

الأحد، 02 يناير 2022 02:14 م
بعد الأمطار الغزيرة وتعطيل الدراسة الشمس تسطع على مطروح.. لايف سطوع الشمس على مطروح بعد الامطار
مطروح - حسن مشالي

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشراً، من مدينة مرسى مطروح، التي تشهد مع عدد من مناطق المحافظة الأخرى، طقساً دافئا، وسطوعاً للشمس، مع انتشار للسُحُب الخفيفة، التي تحجب أشعتها من حين لآخر، بعد توقف الأمطار الرعدية الغزيرة والمتوسطة، بدأت في الهطول منذ فجر اليوم الأحد، وحتى شروق الشمس، وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الأحد في جميع مدارس المحافظة ما عدا مدارس سيوة، التي لا تشهد سقوط الأمطار.

جاء ذلك بعد إعلان  محافظ مطروح، في ساعة متأخرة من مساء أمس، عن عودة انتظام الدراسة، اليوم الأحد، في جميع مدارس المحافظة، في ظل الاستقرار النسبي للأحوال الجوية، إلا أنه تم تعديل القرار صباحاً.

وسجلت درجات الحرارة خلال فترة النهار 18 مئوية، وساهم الشمس في زيادة الشعور بالدفء، مع انتشار للسُحُب الخفيفة والمتوسطة، وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى انخفاض في درجات الحرارة، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الغزارة، خلال هذه الأيام.

على جانب آخر، ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلي.

وينتظر أهالي المحافظة، كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".

 


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