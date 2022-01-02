اليوم السابع
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بطريرك الكاثوليك يترأس قداس بدء عام 2022 بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة

الأحد، 02 يناير 2022 02:30 م
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس بدء عام 2022 بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب ـ محمد الأحمدى

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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة بداية العام الجديد، بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة، بمشاركة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، وشعب الكنيسة المحتفل.
 
وتضمن الاحتفال ساعة سجود أمام القربان المقدس، بتنظيم من شباب الرعية، تلاها صلاة القداس الإلهي، التي احتوت على الكلمة الروحية من غبطة البطريرك للحاضرين، حول الميلاد، والدعوة لميلاد جديد في حياتنا، نعيشه ونتشارك فيه. 
 
واختتم القداس الإلهي بمنح البركة الرسولية الختامية للحاضرين من غبطة البطريرك، مقدمًا لهم التهنئة، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد.

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

قداس العام الجديد

كنيسه الملاك ميخائيل

حدائق القبه

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