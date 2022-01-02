بث مباشر.. غيوم بالسماء وطقس بارد بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية وسادت برودة في الجو وظهرت السماء ملبدة بالغيوم وعدم استقرار الطقس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.