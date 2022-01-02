انقطاع المياه 8 ساعات بعدد من القرى التابعة لمركز السنبلاوين لأعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، برئاسة المحاسب متولي عبد العال متولي رئيس المركز ، أنه طبقا للإشارة الواردة إلى رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة السنبلاوين

سيتم عمل صيانة وغسيل وتطهير بمرفق مياة الوابورات يوم الاثنين الموافق 3/1/2022 من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

وتهيب رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالمواطنين أخذ التدابير اللازمة من احتياجاتهم من مياة الشرب فى هذة الفترة المناطق المتاثرة بانقطاع مياة الشرب وهي طماى الزهايرة/،الزهايرة /ميت غريطة/التمد الحجر/المخزن / كفر بدوى/ ديو الوسطى / الحصاينة وتوابعهم وطالبت باتخاذ الاحتياطيات اللازمة خلال فترة الانقطاع حتى لا تتأثر الخدمة فى الوفاء بمتطلباتهم