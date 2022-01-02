اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 07:01 م
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انقطاع المياه 8 ساعات بعدد من القرى التابعة لمركز السنبلاوين لأعمال الصيانة

الأحد، 02 يناير 2022 06:32 م
انقطاع المياه 8 ساعات بعدد من القرى التابعة لمركز السنبلاوين لأعمال الصيانة انقطاع المياه
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، برئاسة المحاسب متولي عبد العال متولي رئيس المركز ،  أنه طبقا للإشارة الواردة إلى رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة السنبلاوين
سيتم عمل صيانة وغسيل وتطهير بمرفق مياة الوابورات يوم الاثنين  الموافق 3/1/2022 من الساعة 6 صباحا حتى الساعة   2 ظهرا.
 
وتهيب رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالمواطنين أخذ التدابير اللازمة من احتياجاتهم من مياة الشرب  فى هذة الفترة المناطق المتاثرة بانقطاع مياة الشرب وهي طماى الزهايرة/،الزهايرة /ميت غريطة/التمد الحجر/المخزن / كفر بدوى/ ديو الوسطى / الحصاينة وتوابعهم وطالبت باتخاذ الاحتياطيات اللازمة خلال فترة الانقطاع حتى لا تتأثر الخدمة فى الوفاء بمتطلباتهم 
 
 
 
 
 
 

الدقهليه

مياة الدقهلية

انقطاع المياة

مركز السنبلاوين

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