اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 11:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق ثالث قوافل "مهنتك مستقبلك" في المركز المتنقل بزفتي ضمن حياة كريمة

الأحد، 02 يناير 2022 10:14 م
انطلاق ثالث قوافل "مهنتك مستقبلك" في المركز المتنقل بزفتي ضمن حياة كريمة محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق القافلة الثالثة من قوافل التدريب المهني بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التابعة لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث بدأت دورة تعليم الخياطة في مقر الوحدة المتنقلة بسيارة مديرية القوى العاملة، والتي تستمر لمدة خمس أسابيع لعدد 10 متدربين تطبيقاً للإجراءات الاحترازية. 
 
وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية تقوم بتوفير التدريبات المهنية المجانية المختلفة في مجالات (التفصيل، الخياطة، الكهرباء والسباكة) ، وذلك في إطار توفير فرص عمل لائقة مما يساعد على تحقيق التمكين الاقتصادي وزيادة دخل الأسرة خاصةً بالقرى الأكثر احتياجاً.
 
يذكر أنه تم تدريب 20 سيدة في قافلتين تم تنظيمهم في قرية نهطاي ، وتهيب محافظة الغربية بالسادة الراغبين بالالتحاق بالتدريبات المهنية المختلفة تقديم صورة البطاقة الشخصية ورقم التليفون في مقر مكتب العمل بزفتى، ولمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل مع مدير المكتب على الرقم التالي ( 01065300360).
 
 

مهنتك مستقبلك

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

زفتي

محافظ الغربية

الغربية

اخبار الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة