اليوم السابع
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انتظام الدراسة وحضور الطلاب فى المدارس وسط متابعة مديريات التعليم.. صور

الأحد، 02 يناير 2022 10:00 ص
انتظام الدراسة وحضور الطلاب فى المدارس وسط متابعة مديريات التعليم.. صور انتظام الدراسة
كتب محمود طه حسين

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شهدت الدراسة استقرار وانتظام حضور الطلاب فى المدارس رغم سوء الأحوال الجوية، حيث تابع سيد حمدان مدير إدارة العجوزة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، انتظام الدراسة وحضور الطلاب كما وجه باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا.
 
وكانت بعض المديريات التعليمية والمحافظات قررت تأجيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية مننا مدينة شرم الشيخ ومطروح وبعض المحافظات الأخرى.
 
فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
 
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