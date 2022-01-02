المنيا تستقبل وزيرة التضامن ومحافظ دمياط لافتتاح معرض ديارنا للأثاث

المنيا-حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث ستفتتح الوزيرة، معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل، المقام باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل ويستمر على مدار أسبوعين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا واللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا وياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى ويشارك فى المعرض نحو 63 من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاونى ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة.

ويضم المعرض منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلى والكليم والسجاد والصدف والنحاس ويأتى ذلك فى إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم فى التمكين الاقتصادى للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها.