المغرب: تلقى أكثر من 3 ملايين شخص الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تلقي 3 ملايين و5 آلاف و363 شخصا، الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن 4395 شخصا تلقى الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد الفيروس التاجي، خلال ال 24 ساعة الماضية.



وأشار البيان إلى أن المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغوا 24 مليونا و560 ألفا و942 شخصا، وإجمالي من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 22 مليونا و934 ألفا و272 شخصا حتى اليوم.



يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي حتى الآن.