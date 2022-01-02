المشدد 5 سنوات لعامل بمصحة إدمان لحيازته هيروين في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بمعاقبة عامل بمصحة إدمان بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوط لإدانته بحيازة مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

ترجع وقائع القضية رقم 19496 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق ، لشهر أكتوبر، عندما تلقى، مدير أمن الشرقية،إخطارا يفيد قيام قوة من مباحث قسم أول الزقازيق بالانتقال نفاذا لإذن النيابة العامة بناء على تحريات سرية ومعلومات عن قيام " فوزى م ف م " 25 عاما عامل بمصحة إدمان مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وعثر بحوزته على 43 لفافة من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل ، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، والتى قدمته محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.