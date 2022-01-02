اليوم السابع
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المستشار الألمانى يهنّئ الرئيس السويسرى بتوليه مهام منصبه الجديد

الأحد، 02 يناير 2022 03:17 م
المستشار الألمانى يهنّئ الرئيس السويسرى بتوليه مهام منصبه الجديد اولاف شولتز
كتبت: هناء أبو العز

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هنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، الرئيس السويسرى إجناسيو كاسيس، بتوليه مهام منصبه الجديد رئيسا لسويسرا.
 
وقال شولتس - في برقيته، حسبما أفاد بيان الحكومة الألمانية - "أبعث لك بأحر التهاني على توليك مهام منصبك الجديد"، مضيفا: "إنني أتطلع إلى العمل معكم لمواصلة تعزيز وتعميق العلاقات الجيدة للغاية بين ألمانيا وسويسرا".
 
واختتم شولتس برقيته: "أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم المقبلة والمسؤولية التي تنتظركم".
 
وتتضمن مهام الرئيس السويسريرابط خارجي ترؤس اجتماعات الحكومة الفدرالية والإضطلاع بواجبات تمثيلية خاصة. 
 
كما يقوم رؤساء الكنفدرالية بإلقاء الكلمات بمناسبات رأس السنة الجديدة، والعيد الوطني في أول أغسطس، والتي تُبث من على شاشات التلفزيون ومن خلال موجات الإذاعة ، كذلك يُرحب الرؤساء السويسريون بأعضاء السلك الدبلوماسى - جميع السفراء الأجانب فى سويسرا - فى حفل الإستقبال التقليدي الذي يُقام بمناسبة حلول العام الجديد.
 

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