الكويت تعلن تعطيل الدراسة غدا الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب محمد جمال

أعلن وزير التربية والتعليم الكويتي علي المضف، الأحد، وقف الدراسة وتأجيل الاختبارات الاثنين، في كافة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بجميع أنظمتها الدراسية العربية والأجنبية نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وقال مركز التواصل الحكومى، إن الوزير أعلن أيضاً تعطيل الدراسة الحضورية بجامعة الكويت والجامعات الخاصة.

يذكرأن، ذكرت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية مع تأخير في بعض الرحلات المغادرة على الرغم من حالة الأمطار التى تشهدها البلاد حاليا .

وأكدت الإدارة العامة في بيان اليوم الأحد، أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الجو الحالية، مشيرة إلى تفعيل خطة الطوارئ في جميع القطاعات التشغيلية في (الطيران المدني) للتعامل مع الكميات الهائلة من الأمطار .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية ناشدت بعدم الخروج من المنازل إلا في الحالات الاستثنائية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وتساقط الامطار بكثافة، كما قامت وزارة الأشغال الكويتية برفع حاله الطوارئ للتعامل مع موجه الطقس السيئ وغلق عدد من المحاور الرئيسية .

كما أعلنت رئاسة الأركان العامة الكويتية مشاركة إطفاء الجيش الكويتي في سحب المياه بعدد من مناطق البلاد؛ استجابة وإسنادا لأجهزة الدولة المعنية لما تشهده الكويت من هطول أمطار وإغلاق بعض الطرق.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد ذكرت أن بعض المناطق ستتأثر بأمطار متفرقة ومتوسطة الشدة وغزيرة أحيانا تكون رعدية مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق ويصل ارتفاع أمواج البحر أكثر من ست أقدام