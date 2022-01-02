الكويت تحث مواطنيها على مغادرة فرنسا وألمانيا بسبب "أوميكرون"

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي، نشرته على حسابها الرسمي في موقع (تويتر) - أنه من المتوقع أن قد يقود ذلك إلى فرض إجراءات إغلاق عام ببريطانيا، وعدم انتظام رحلات الطيران.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد دعت المواطنين الراغبين في السفر إلى تأجيل سفرهم حفاظاً على سلامتهم، في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة أن تزايد أعداد المصابين حول العالم يزيد من فرص العدوى والإصابة، ويقود إلى تغير الاشتراطات التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الزيادة، ومنها احتمال فرض الإغلاق العام، وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها، الأمر الذي سيعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.