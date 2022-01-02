الكويت: إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار

إيمان حنا

أعلنت قوة الإطفاء العام بالكويت أن فرقها تعاملت صباح اليوم وحتى الساعة 12 ظهرا، مع 103 بلاغات، وتم انقاذ 106 أشخاص معظمهم كانوا عالقين في تجمعات للمياه في الطرق والمنازل نتيجة هطول الأمطار في البلاد، وفق القبس .

وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إن معظم البلاغات تركزت فى محافظتى حولى والفروانية، متوقعة زيادة عدد البلاغات خلال الساعات المقبلة إذا استمر هطول الأمطار.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد ناشدت المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي على مستخدمي الطريق والموجودين حالياً في المخيمات ضرورة توخي الحيطة والحذر، داعية إياهم إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ أو عمليات الدفاع المدني لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.