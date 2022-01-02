اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 01:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار

الأحد، 02 يناير 2022 12:41 م
الكويت: إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار شوارع الكويت
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قوة الإطفاء العام بالكويت أن فرقها تعاملت صباح اليوم وحتى الساعة 12 ظهرا، مع 103 بلاغات، وتم انقاذ 106 أشخاص معظمهم كانوا عالقين في تجمعات للمياه في الطرق والمنازل نتيجة هطول الأمطار في البلاد، وفق القبس .

 
وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إن معظم البلاغات تركزت فى محافظتى حولى والفروانية، متوقعة زيادة عدد البلاغات خلال الساعات المقبلة إذا استمر هطول الأمطار.
 
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد ناشدت المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية إلى حين استقرار الأحوال الجوية. 
 
 
وأكدت الوزارة في بيان صحفي على مستخدمي الطريق والموجودين حالياً في المخيمات ضرورة توخي الحيطة والحذر، داعية إياهم إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ  أو عمليات الدفاع المدني لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.
 
 
 

الكويت

اخبار الكويت

طقس الكويت

الامطار فى الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة