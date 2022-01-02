الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة ستحرر السوق خلال الـ10 سنوات المقبلة

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة و المتجددة أصبح أمر لا غنى عنه، كاشفا أن هذه المشروعات لها مردود إيجابي على الدولة فى كافة الاتجاهات.

و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لها مكاسب اقتصادية كبيرة، وستكون سببا رئيسيا فى انخفاض أسعار بيع الكهرباء فى المستقبل القريب لأنها تعتبر أقل بكثير من الطاقة التقليدية من حيث التكلفة.

وأشار شاكر إلى أن من بين مكاسب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة هو أنها ستكون سببا فى تحرير سوق الكهرباء خلال الـ10 سنوات المقبلة، وسيفتح الباب أمام المستثمرين لخلق مناخ تنافسي يصب فى مصلحة المواطن.

وتابع شاكر أن أطلس مصر الذى تم إعداده بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يوضح أنه يمكن الاستفادة من المناطق الصحراوية والأكثر سرعة للرياح بطول 7673 كيلو متر، مؤكدا أنه يمكن إنشاء محطات طاقة متجددة لتوليد الكهرباء بهذه المناطق بإجمالى قدرات تصل إلى 90 ألف ميجا وات.