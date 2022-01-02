"القناة لتوزيع الكهرباء": قطع التيار عن بعض المناطق جاء حفاظا على المواطنين

كتب أيمن رمضان

قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، إن فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق الساحلية، يعود إلى دخول مياه الأمطار إلى غرف التوليد، وحرصاً على حياة المواطنين تم فصل التيار، وتابع: "فصل جزئى في بعض المناطق كما حدث في شرم الشيخ وليس فصلا كليا".

وأضاف "السيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر "ON"، أنه خلال قطع التيار عن بعض المناطق والذى استمر من 3 إلى 4 ساعات، تم الدفع بـ 13 وحدة توليد كهرباء.

وأشار "السيد"، إلى أنه جارى دراسة تلافى مثل هذه الأمور في المستقبل، بحيث نكون فعل وليس رد فعل، وسيتم التنسيق بين الجهات المعنية لوضع ضوابط لذلك، بحيث لا تتأثر إمدادات الكهرباء حال سقوط أمطار غزيرة.

وأكد "السيد"، أن هناك تضافرا بين كافة الجهات التنفيذية في المحافظات من أجل مواجهة موجة الطقس السئ، وتابع:"ولا يوجد مدينة تم قطع التيار الكهربائى عنها بالكامل".