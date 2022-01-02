القضاء الإدارى يقضى بإعلان فوز العامرى فاروق بمنصب نائب رئيس الأهلى بالتزكية

كتب أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوي القضائية المقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الإمتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وما بترتيب عليه من أثارواعتباره كان لم يكن .

وفي الموضوع بإلغاء قرار المطعون ضدهم من الإمتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن.

المدعي يشرح دعواه

وقال العمري إنه بتاريخ 2021/10/4 انعقد إجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – يجلستي الثانية عشر المستمر" الاجتماع الثاني " وانتهى فيها بعدة قرارات ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للإنعقاد يوم الخميس الموافق 2021 /11/25اجتماع أول ويوم الجمعه الموافق 2021 /26/11اجتماع آخر في حاله عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول .

المجلس يقرر نشر الدعوة للجمعية

كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعه الموافق 2021/10/15 وفتح باب تلقى الترشيح إعتباراً من يوم السبت الموافق 2021/10/16 لمدة سبعة أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق 2021/10/22من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات يومياً فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء وبتاريخ 15 /10/2021 تم نشر الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار.

وبتاريخ 32/11/2021، تم تحرير محضري حصر وختم بطاقات حضور الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025/2031، بمعرفة اللجنة المنتدبة من الجهة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، للاجتماع الأول والاجتماع الثاني والمقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقان 25 و2021/11/26.

وفوجئ الطاعن أن اسمه ليس من ضمن الفائزين بمنصب نائب رئيس النادي، ما حدا بإقامة هذا الطعن.