اليوم السابع
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القابضة للمياه تدفع بسيارات من القاهرة والجيزة لسحب مياه الأمطار برأس غارب

الأحد، 02 يناير 2022 01:37 م
القابضة للمياه تدفع بسيارات من القاهرة والجيزة لسحب مياه الأمطار برأس غارب سحب ميه الأمطار
كتب أحمد حسن

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 أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الدفع بسيارات من شركتى الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة وفرق التشغيل والصيانة لسرعة الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بطريق رأس غارب بمحافظة الغردقة لإزالة آثار الامطار، عقب سوء موجة الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة منذ أمس.
 
وأكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن الشركة تواصل اعلان حالة الطوارئ والعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعه لمواجهة الظروف الجوية الغير مستقرة.
 
وأضاف أن العمل مستمر على مدار الساعة منذ أمس، بكافة معدات الشركة وفرق الطوارئ، مشيرا أنه تم الاستعانة بعدد 10 سيارات من شركتى القاهرة والجيزة للصرف الصحى لسرعة التعامل مع المياه المتراكمة.
 
 

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