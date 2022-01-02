اليوم السابع
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الصحراء البيضاء بالوادي الجديد تستقبل الفوج الرابع من برنامج " اعرف بلدك"

الأحد، 02 يناير 2022 08:57 م
الصحراء البيضاء بالوادي الجديد تستقبل الفوج الرابع من برنامج " اعرف بلدك" جانب من الزيارة
الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

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استقبلت الصحراء البيضاء بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، الفوج الرابع من برنامج رحلات "اعرف بلدك" والذي يجري تنفيذه بالمحافظة للعام الرابع على التوالي، وذلك في إطار التنسيق بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والتنسيق بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن الفوج يضم العشرات من شباب المحافظات المختلفة، ويجري زيارة المعالم السياحية والأثرية بمراكز الفرافرة ومشروع الـ1.5 مليون فدان والصحراء البيضاء، بجانب زيارة الداخلة وبلاط وباريس وتستمر الزيارة حتى يوم 6 يناير 2022م.

وأوضح بهاء، أن الفوج يختتم زيارته بمركز الخارجة، وسط توفير الإقامة والإعاشة وكل سبل الراحة لضمان استفادة الشباب المشارك بكل فوج والتعرف على مقومات المحافظة في المجالات المختلفة، في ظل الطقس المعتدل الذي تتمتع به المحافظة خلال فصل الشتاء.


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