السيطرة على حريق منزل دون إصابات بقنا

صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة علي حريق نشب في منزل بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدينة بقنا، ورئاسة النقيب علاء الديب، من السيطرة علي حريق في الدور الثالث بمنزل بقرية الرفشة في أبوتشت وأسفر الحريق عن بعض الخسائر في غرفة النوم والانتريه، وتمت السيطرة علي الحريق بمعرفة الحماية المدينة دون خسائر في الأرواح.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وجاري معرفة أسباب الحريق.