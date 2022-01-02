اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 07:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق منزل دون إصابات بقنا

الأحد، 02 يناير 2022 07:07 م
السيطرة على حريق منزل دون إصابات بقنا مطافى - أرشيفية
صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة علي حريق نشب في منزل بقرية الرفشة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.


تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدينة بقنا، ورئاسة النقيب علاء الديب، من السيطرة علي حريق في الدور الثالث بمنزل بقرية الرفشة في أبوتشت وأسفر الحريق عن بعض الخسائر في غرفة النوم والانتريه، وتمت السيطرة علي الحريق بمعرفة الحماية المدينة دون خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وجاري معرفة أسباب الحريق.

 


السيطرة علي حريق

الحماية المدينة

اخبار قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة