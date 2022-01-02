اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 01:44 م
أكرم القصاص
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الخطوط الجوية الفيتنامية تشغل أول رحلة دولية منذ جائحة كورونا

الأحد، 02 يناير 2022 12:21 م
الخطوط الجوية الفيتنامية تشغل أول رحلة دولية منذ جائحة كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قامت الخطوط الجوية الفيتنامية بتشغيل أول رحلة دولية منتظمة مساء أمس بعد توقف دام لمدة عامين منذ انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم.

وذكرت صحيفة "فيتنام بلس" المحلية أن الرحلة التي تقل 121 راكبًا، هبطت من بنوم بنه بكمبوديا إلى هوشي منه في مطار "تان سون نهات" الدولي في المركز الاقتصادي الجنوبي مساء أمس، مما يجعلها أول رحلة دولية منتظمة تشغلها الخطوط الجوية الفيتنامية منذ تفشي الوباء.

واتبعت الرحلة، التي تحمل الرمز VN852، خطة فيتنام لإعادة فتح الطرق الجوية إلى وجهات في الخارج بمستويات أمان عالية بدءًا من اليوم الأول من العام الجاري في محاولة لاستئناف نقل الركاب الدولي وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

بعد رحلة فيتنام إلى كمبوديا، ستدير الخطوط الجوية الفيتنامية رحلات بين فيتنام واليابان في 5 يناير الجاري وكذلك بين فيتنام والولايات المتحدة في 9 يناير.

 


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