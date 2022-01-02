اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الحكومة النمساوية تبحث تدابير الحد من انتشار "أوميكرون" الخميس المقبل

الأحد، 02 يناير 2022 09:28 م
الحكومة النمساوية تبحث تدابير الحد من انتشار "أوميكرون" الخميس المقبل المستشار النمساوي كارل نيهمر
أ ش أ

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دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر لعقد أول اجتماع رفيع المستوى للوزراء وحكام الولايات والخبراء في العام الجديد لمناقشة تطورات أزمة كورونا، يوم الخميس المقبل.
 
وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية في تصريحات صحفية، اليوم الأحد إن الاجتماع يناقش الانتشار السريع لمتغير "أوميكرون" وسبل السيطرة على العدوى وتقليل الإصابات وتخفيف الأعباء على القطاع الطبي فى البلاد.
 
وأشارت المصادر إلى عودة موجة الإصابات المرتفعة بسبب فترة الأعياد وعطلة نهاية العام والتي ساهمت في الانتشار المتزايد لمتغير"أوميكرون" في النمسا.
 
ورجحت المصادر استمرار تشديد الحكومة على إجراءات منها ارتداء الكمامات الطبية وإغلاق البلاد بالنسبة للأشخاص غير المحصنين وتفعيل قيود حظر التجول .. مشيرة إلى أن الزيادة الحالية لازالت محدودة ولكن من المتوقع في العام الجديد أن تحدث موجات أخرى من الإصابات المرتفعة بسبب"أوميكرون".
 
وسجلت وزارة الصحة النمساوية 3283 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
 
 
 

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كورونا

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