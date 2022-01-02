التنمية المحلية: لا خسائر بشرية بالغردقة وجنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية

رامى محيى الدين

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الأمطارتوقفت في جنوب سيناء لكن هناك أمطار غزيرة ب البحر الأحمر ومطروح، وكان وزير التنمية المحلية قد وجه باتخاذ الاستعدادات بجميع المحافظات .

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية انجى القاضي ببرنامج مساء دى إم سى: كان يتم رفع تراكمات المياه أولا بأول، مشيرا إلى أنه لا توجد خسائر بشرية في الغردقة أو جنوب سيناء، وتم تعطيل الدراسة وفتح الطرق في البحر الأحمر، وعلى مستوى جنوب سيناء توقفت الأمطار مع طقس شديد البرودة، وكانت تعرضت بعض المناطق لانقطاع الكهرباء ولكن تم إعادتها مرة أخرى في خلال 4 ساعات.

وتابع: كان قد تم قطع بعض الطرق لتجنب وقوع الحوادث، وتم بالفعل حاليا فتح الطرق ولم تؤثر على الموانئ الجوية والحركة تعمل على طبيعتها، وجار حاليا رفع تراكمات المياه في جنوب سيناء.