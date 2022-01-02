اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية تعثر على مخزن للأسلحة من مخلفات داعش فى نينوى

الأحد، 02 يناير 2022 09:10 م
الاستخبارات العراقية تعثر على مخزن للأسلحة من مخلفات داعش فى نينوى الجيش العراقى - أرشيفية
أ ش أ

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عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، على مخزن للعتاد والأسلحة من مخلفات داعش الإرهابي في محافظة نينوي.


وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد - "أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مواد متفجرة قرب سلسلة جبال عداية والتابعة إلى قضاء الحضر".


وأوضحت أنه تم تشكيل قوة خرجت إلى المنطقة المشار إليها وبعد البحث والتفتيش تم العثور على قنبرة هاون 82 ملم، وقنبرة هاون 60 ملم، وهاون صنع محلي 82 ملم، وقذيفة مدفع عيار 155 ملم، وركيزة هاون عيار 82 ملم.. مشيرة إلى أنه تم معالجة المواد وتفجيرها من قبل مفرزة المعالجة في القيادة.


العراق

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تنظيم داعش الإرهابى

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