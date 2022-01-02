الإعدام شنقا لسائق بالشرقية قتل وأصاب 7 أشخاص بينهم ابنه الرضيع

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بالإعدام شنقا لسائق، لقيامه بقتل وإصابة 7 أشخاص بينهم نجله البالغ من العمر عامين، بدائرة قسم أول الزقازيق. صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

ترجع وقائع القضية رقم 14719 لسنة 2020 جنايات قسم أول الزقازيق، لشهر مايو، عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ من عدد من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بحدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل، وطعنه لنجله وشخصين وإصابة عدد من المواطنين تصادف مرورهم بالمنطقة.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، قيام "أحمد م إ" 36 سنة سائق مقيم شارع فاروق، دائرة قسم أول الزقازيق، بقتل كل من نجله الطفل "محمد" عامين، و"أحمد ف ع"، و"عمرو ع ع"، وشرع فى قتل المجنى عليهم "أحمد م س"، و"بخيت ا ع"، و"يوسف ش"، و"صباح ع م"، وتبين أن المتهم من متعاطى المواد المخدرة وكان يعالج فى مصحة والفترة الأخيرة تلاحظ عليه عدم الاتزان، فقام بقتل نجله، ثم استقل تروسيكل وقتل شخص يعمل بائعا فى سوق الجملة أمام المارة، ثم استقل التروسيكل بعد تهديده الأهالى فى حالة الاقتراب منه، وشرع فى قتل سيدة تسير فى شارع الورش دائرة قسم أول، ولاذا بالفرار، و 3 آخرين تصادف مرورهم، ثم قتل شابا بمركز أبوحماد.

وتمكنت قوات الأمن بمساعدة الأهالى من القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، والتى قدمته محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.