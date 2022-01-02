الأنفاق: قطارات المونوريل المصرى تسير بدون سائق وزمن تقاطرها دقيقة ونصف

كتب رضا حبيشى

أكدت الهيئة القومية للأنفاق قطارات المونوريل المصرى المتعاقد عليها ستسير بدون سائق، حيث سيتم التحكم فى مسيرها آليا، كما أنها مخطط تعمل وفق زمن تقاطر بين كل قطار والتالى له يصل إلى دقيقة ونصف.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق أن قطارات المونوريل المتعاقد عليها أحادية السكة ستتحرك على كمرة خرسانية، وسيتم لأول مرة ‏تركيب ‏Screen Doors‏ على الأرصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

وأضافت المصادر أن عربات قطارات المونوريل تتضمن ممرات ممتدة ‏تسمح بانتقال ‏الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية، كما سيتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

ومخطط تزويد عربات المونوريل بشاشات ‏LED‏ لاستخدامها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن ‏استخدامها تجاريًا فى بث الاعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر، كما سيتم تزويد أعلى الأبواب الجانبية بشاشة ‏لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطا ‏، كما سيتم تخصيص أماكن للكراسى ‏المتحركة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت وكذلك ‏سيتم تزويد ‏العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة ‏فاقدى حاسة ‏السمع.